Conte e Grillo uniti nel fallimento

Nel pezzo precedente avevo raccontato, a mo' di divertissement estivo, la curiosa storia del M5S prima maniera (Casaleggio + Grillo), quella patetica degli ultimi tre anni (Grillo & Conte) e infine il tentativo di golpe autarchico di Conte. Un membro sconosciuto del deep state, prigioniero della sua vanità/avidità: vuole impossessarsi del partito di un altro, insieme a gran parte dei parlamentari che sono lì solo grazie a Grillo e a Casaleggio. Non si fa, è inelegante. Ero certo, e lo scrissi pure, che dopo l'inatteso successo elettorale del 2013 Gianroberto Casaleggio, mente organizzativamente ...

