Contagi da variante Delta in aumento tra tifosi e turisti, la circolare del ministero: «Entro agosto il 90% dei casi sarà legato alla mutazione» (Di sabato 10 luglio 2021) Sono in aumento le segnalazioni in Europa dei casi di Contagio di Coronavirus legati alla variante Delta. In particolare, si segnala un incremento di positivi fra tifosi e persone attualmente in vacanza. A renderlo noto è una circolare diffusa dal ministero della Salute che invita i cittadini a rimanere in allerta. Tra i nuovi casi segnalati, quelli delle autorità sanitarie finlandesi che riferiscono di numerosi casi di Covid-19 tra i circa 4.500 tifosi di Euro 2020 di ritorno dalle ... Leggi su open.online (Di sabato 10 luglio 2021) Sono inle segnalazioni in Europa deidio di Coronavirus legati. In particolare, si segnala un incremento di positivi frae persone attualmente in vacanza. A renderlo noto è unadiffusa daldella Salute che invita i cittadini a rimanere in allerta. Tra i nuovisegnalati, quelli delle autorità sanitarie finlandesi che riferiscono di numerosidi Covid-19 tra i circa 4.500di Euro 2020 di ritorno dalle ...

