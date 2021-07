Confini aperti ma molti italiani non potranno fare le vacanze lo stesso

Leggi su formatonews

(Di sabato 10 luglio 2021) Itra le Regioni e per l’estero sono stati ri. Nonostante ciò entrano in gioco altre dinamiche che impediranno adi godersi le tanto attese. Getty Immages/Cesar RodriguezChi pensava che l’unico ostacolo allefosse la chiusura deisbagliava di grosso. Perché, nonostante ora siano state tolte restrizioni alla mobilità, saranno comunque in tanti a non poter andare in ferie. E non è neppure una questione di vaccino perché per ottenere il Green Pass è sufficiente anche solo un tampone rapido. Il problema più grande, a questo punto, è di natura ...