Confindustria è liberale solo se al governo c'è Draghi (Di sabato 10 luglio 2021) Le posizioni degli industriali, in questa delicata fase di ripresa economica, trovano più che una sponda nell'esecutivo di unità nazionale guidato da Mario Draghi. Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 luglio 2021) Le posizioni degli industriali, in questa delicata fase di ripresa economica, trovano più che una sponda nell'esecutivo di unità nazionale guidato da Mario

Advertising

Sogliola3 : @Ste_Mazzu In effetti. In un'altra intervista ho letto che si considera progressista liberale e che la sua giornata… - Sogliola3 : @martafana Ho appena letto in una sua intervista al foglio che lei si considera progressista liberale e che la sua… -