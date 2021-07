Con Biden gli italiani in America diventano immigrati «non graditi»

(Di sabato 10 luglio 2021) Moltissimi nostri connazionali negli Stati Uniti sono in un limbo. Anche se lavorano e pagano le tasse, la nuova amministrazione Usa per mesi non ha rilasciato i visti di rientro, con la motivazione della pandemia. Intanto i turistini sono accolti in Europa a braccia aperte… Quando il 7 novembre dell'anno scorso Joevinse le elezioni, gli «expat», ostacolati dalle stringenti regole d'immigrazione dell'amministrazione Trump, tirarono un sospiro di sollievo. Il presidente si apprestava a entrare alla Casa Bianca con la promessa «di ridare dignità» al ruolo deglinegli Stati Uniti. Poi, però, ...

CordioliMirco : RT @AlfioKrancic: Biden ubriaco telefona a Putin diffidandolo dal continuare con i cyber attacchi le cyber-ingerenze negli USA - Ulisse20091 : RT @AlfioKrancic: Biden ubriaco telefona a Putin diffidandolo dal continuare con i cyber attacchi le cyber-ingerenze negli USA - infoiteconomia : Piazza Affari risale con vigore: impennata di Banco BPM, decreto Biden mette KO Amplifon - AntoViral : #BlackWidow è un film di dieci anni fa (storia, coordinate temporali, livello di sviluppo del personaggio), che esc… - StefanoVaccara : RT @LaVocediNewYork: Ultimatum di #Biden a #Putin: se non fermi gli #hacker russi ci pensiamo direttamente noi. Il presidente USA al telefo… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Biden

Inps: erogato a 2,8 milioni di personele riattivazioni dei nuclei che avevano terminato il ... Gli strani affari del figlio di Joein Ucraina e in Cina, ignorati dai... Mancano meno di 15 ...Alla gara, informa la Cnn, ha assistito anche la first lady, Jill. Zaila Avant - garde di New ... per le quali è finita anche nel Guinness dei primatiil maggior numero di rimbalzi in un ...Lo hanno detto due fonti a Reuters, aggiungendo che queste società faranno parte di un totale di più di 30 aziende ed enti di vari Paesi del mondo che verranno aggiunte all'elenco. L'azione del Dipart ...Quella andata in scena nella East Room della Casa Bianca è stata la difesa appassionata del presidente Joe Biden alla decisione di ritirare gli americani da uno dei fronti caldi del mondo, mentre da K ...