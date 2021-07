Come seguire la diretta della missione di Richard Branson con Virgin Galactic nello spazio (Di sabato 10 luglio 2021) Sir Richard Branson (Virgin Galactic)La partenza è fissata per le 15 di domani, 11 luglio, ora italiana. Il primo volo commerciale di Unity, così è stato ribattezzato il razzo SpaceShip Two di Virgin Galactic, porterà tra gli 80 e i 100 chilometri dalla Terra due piloti e altri tre passeggeri, di cui uno è il fondatore della compagnia, il magnate Richard Branson. Un lancio che batte di una decina di giorni quello programmato da Jeff Bezos per il 20 luglio con la New Shepard della sua Blue Origin e che vedrà a bordo il ... Leggi su wired (Di sabato 10 luglio 2021) Sir)La partenza è fissata per le 15 di domani, 11 luglio, ora italiana. Il primo volo commerciale di Unity, così è stato ribattezzato il razzo SpaceShip Two di, porterà tra gli 80 e i 100 chilometri dalla Terra due piloti e altri tre passeggeri, di cui uno è il fondatorecompagnia, il magnate. Un lancio che batte di una decina di giorni quello programmato da Jeff Bezos per il 20 luglio con la New Shepardsua Blue Origin e che vedrà a bordo il ...

