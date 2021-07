Come seguire la diretta della missione di Richard Branson con Virgin Galactic nello spazio (Di sabato 10 luglio 2021) La partenza è fissata per domenica 11 luglio, alle 15, ora italiana. A bordo anche il fondatore della compagnia, Richard Branson Sir Richard Branson (Virgin Galactic)La partenza è fissata per le 15 di domani, 11 luglio, ora italiana. Il primo volo commerciale di Unity, così è stato ribattezzato il razzo SpaceShip Two di Virgin Galactic, porterà tra gli 80 e i 100 chilometri dalla Terra due piloti e altri tre passeggeri, di cui uno è il fondatore della compagnia, il magnate Richard ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) La partenza è fissata per domenica 11 luglio, alle 15, ora italiana. A bordo anche il fondatorecompagnia,Sir)La partenza è fissata per le 15 di domani, 11 luglio, ora italiana. Il primo volo commerciale di Unity, così è stato ribattezzato il razzo SpaceShip Two di, porterà tra gli 80 e i 100 chilometri dalla Terra due piloti e altri tre passeggeri, di cui uno è il fondatorecompagnia, il magnate...

