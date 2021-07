Coltivazione di cannabis sui Monti Lattari, individuate 269 piante (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un’ampia Coltivazione di cannabis è stata scoperta dai Carabinieri sui Monti Lattari, in località “Varo Chirico”, nel territorio di Lettere (Napoli). I militari della Compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno operato con il supporto di un elicottero, hanno individuato 269 piante, alte circa un metro e mezzo, che ora saranno distrutte. Le indagini proseguono per cercare di risalire ai responsabili della Coltivazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un’ampiadiè stata scoperta dai Carabinieri sui, in località “Varo Chirico”, nel territorio di Lettere (Napoli). I militari della Compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno operato con il supporto di un elicottero, hanno individuato 269, alte circa un metro e mezzo, che ora saranno distrutte. Le indagini proseguono per cercare di risalire ai responsabili della. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

