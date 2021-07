Colapesce Dimartino | il tour è già sold out

(Di sabato 10 luglio 2021) Grandissimo successo per il debutto, al Festival dei Due Mondi di Spoleto (PG), deldiche parte nel segno delout registrando il tutto esaurito. La coppia di cantautori che sta segnando questo 2021, sarà protagonista di un lungoestivo nei più importanti festival e arene estive italiane. Lo avevano dichiarato già durante la settimana del Festival: “Per noi suonare è la cosa più importante e non vediamo l’ora di tornare a farlo, soprattutto dopo un periodo così penalizzante per la musica dal vivo”. Così, il duo rivelazione di Sanremo 2021, sarà in ...

Primo posto percon la loro 'Musica leggerissima'. Non ha vinto il Festival ma è diventato un vero e proprio tormentone per mesi e mesi. Molto bene anche Sangiovanni (di Amici ..., la scaletta Si comincia con Adolescenza nera , per proseguire con Cicale , Rosa e Olindo , il cult Luna araba , Noia mortale , L'ultimo giorno , Raramente , Cuore intero , Ti ...È Sangiovanni con il suo disco d’esordio omonimo il re della classifica Top Of The Music degli album (include il supporto fisico, i download e lo streaming premium) più venduti del primo semestre 2021 ...Dal vivo, Colapesce e Dimartino presenteranno uno show potente e ricco di sorprese in cui suoneranno live sia alcuni classici del loro repertorio solista sia i brani che compongono il loro ultimo ...