Clooney | Paltrow e gli altri | in Italia tornano le celebrità internazionali

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Clooney Paltrow

Corriere della Sera

Almeno Gwynethnella foto ha lasciato il giusto spazio per mostrare uno dei nostri ... lo sappiamo, è sul lago di Como: e finalmente sono ricomparsi Georgee Amal Alamuddin . Selfie per ...... mentre Georgecon la moglie Amal e i gemelli si è stabilito a Villa Oleandra sul Lago di ... Gwynethe il suo Brad Brad Falchuk ("Tursti finalmente" ha scritto sul suo IG l'attrice ...Almeno Gwyneth Paltrow (accompagnata dal marito Brad Falchuk ... e finalmente sono ricomparsi George Clooney e Amal Alamuddin. Selfie per tutti al ristorante, lui divertito come sempre, lei più rigida ...Kim Kardashian si è concessa un soggiorno romano tra visita ai Musei Vaticani con Kate Moss, una cacio e pepe super instaggramabile e un saluto alla BFF Donatella Versace, mentre George Clooney con ..