Clara | dà alla luce il suo primo figlio | dopo poco muore “Mi sento esausta” aveva detto ai familiari

(Di sabato 10 luglio 2021)Pinto, è morta a soli 35 anni. La ragazza è decedutaaver partorito Mattia: era il suo. Un’altra giovane donna se ne è andata. E anche questo decesso, forse, si sarebbe potuto evitare. La tragedia – riporta Today – è avvenuta a Nola, in provincia di Napoli. La vittima si chiamavaPinto esolo 35 anni. Questa volta, tuttavia, non si tratta di un caso di femminicidio.è morta nella serata di sabato 3 luglio, presso il nosocomio di Nola, per arresto cardiaco Nella stessa mattina, intorno ...

Advertising

LucAnzaldi : Ma i ciechi come cazzo usano wathsapp? Hanno il pastore tedesco/Dante. Grazie alla mia amica Clara che mi ha fatto… - clara_muollo : RT @albertoinfelise: La bava alla bocca di gente che guadagna 15mila euro netti al mese magari pagati dal Stato e si accanisce contro chi p… - cafifal : RT @fanpage: Fra i beni appartenuti alla regina della tv, anche la lussuosa villa a tre piani a Vigna Clara. - FormiconiCarlo : RT @Claramaturasexy: Clara ha una coscia strepitosa che tra un po esibirà alla Gran Madre - fanpage : Fra i beni appartenuti alla regina della tv, anche la lussuosa villa a tre piani a Vigna Clara. -

Ultime Notizie dalla rete : Clara alla

Romeo Sacchetti lo aveva aggregatoNazionale nel corso della preparazione che ha poi portato ... Nel caso di Caruso il college è stato quello di Santadove il lungo è rimasto per tre stagioni ...... è andatapittrice spoletina GIOVANNA GUBBIOTTI per il bellissimo dipinto ispiratopoesia ... sarà dunque così composta: Anna Manna, Liliana Biondi, Eugenia Serafini,Di Stefano, Daniela ...Lo richiede il comitato del quartiere Trieste dopo numerosi solleciti a Comune difronte alla gravità della situazione sanitaria del parco e del laghetto ridotto a uno stagno maleodorante.Decide quindi di tentare l’esperienza oltreoceano, alla Santa Clara University, in California. Lì rimane per tre anni dove sboccia definitivamente e migliora parecchio il suo arsenale offensivo ma ...