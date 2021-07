Cina, Russia e Mediterraneo. La Draghi diplomacy vista da Tocci (Iai) (Di sabato 10 luglio 2021) Le buone intenzioni, l’educazione. Basta parafrasare una celebre hit di Morgan per spiegare in due parole il rischio che corre la politica estera italiana: tante buone intenzioni, poca azione. La diplomazia è il vero banco di prova del pragmatismo di Mario Draghi. Ne è convinta Nathalie Tocci, direttrice dello Iai (Istituto affari internazionali), think tank che ha appena spento cinquantacinque candeline, un punto di riferimento fisso per i decisori politici a Roma quando si parla di politica internazionale. “Stiamo vivendo un momento di protagonismo dell’Italia sul piano europeo e internazionale, la presidenza del G20 ne è la prova”, dice a Formiche.net ... Leggi su formiche (Di sabato 10 luglio 2021) Le buone intenzioni, l’educazione. Basta parafrasare una celebre hit di Morgan per spiegare in due parole il rischio che corre la politica estera italiana: tante buone intenzioni, poca azione. La diplomazia è il vero banco di prova del pragmatismo di Mario. Ne è convinta Nathalie, direttrice dello Iai (Istituto affari internazionali), think tank che ha appena spento cinquantacinque candeline, un punto di riferimento fisso per i decisori politici a Roma quando si parla di politica internazionale. “Stiamo vivendo un momento di protagonismo dell’Italia sul piano europeo e internazionale, la presidenza del G20 ne è la prova”, dice a Formiche.net ...

Advertising

limesonline : Buon sabato con il riassunto geopolitico della settimana - greenkiesta_lk : RT @Linkiesta: L’Artico può diventare un laboratorio di sviluppo sostenibile per l’Ue, dice Michael Mann «Se non sarà l’Europa a farlo, sa… - StiliconeDario : @lord_ofcabrera @GeromanAT @PressTV Fra poco gli USA saranno kaput, la Cina ti ha già mangiato i coglioni nell'econ… - CorradoCok : RT @limesonline: ?????? Il mondo questa settimana Riassunto via @lorenzdimuro, Rino Tavarelli, @CorradoCok, @FedericoPetroni, @nicklocatelli… - FrancescoGesua7 : @lucatelese Nel mondo arabo ci pensa Di Maio. Insieme a Conte e D’Alema si spingono anche verso un altro Paese demo… -