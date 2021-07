Chi sostituirà Alberto Rimedio al commento di Italia-Inghilterra? (Di sabato 10 luglio 2021) Domani a Wembley avrà luogo la partita Italia-Inghilterra, gara valida per la finale degli Europei di Calcio con inizio alle 21:00. Come si sa, Alberto Rimedio, telecronista ufficiale da 7 anni circa delle gare della Nazionale Italiana per la Rai, è risultato positivo al Covid. Dunque, non tornerà a Wembley per l’atto decisivo e, viene riportato qui, non saranno presenti neppure la seconda voce abituale, Antonio Di Gennaro e gli inviati Andrea Riscassi, Aurelio Capaldi e Donatella Scarnati. Tutti risultano negativi, ma sono stati in contatto con Rimedio. Sarà invece regolarmente presente ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 10 luglio 2021) Domani a Wembley avrà luogo la partita, gara valida per la finale degli Europei di Calcio con inizio alle 21:00. Come si sa,, telecronista ufficiale da 7 anni circa delle gare della Nazionalena per la Rai, è risultato positivo al Covid. Dunque, non tornerà a Wembley per l’atto decisivo e, viene riportato qui, non saranno presenti neppure la seconda voce abituale, Antonio Di Gennaro e gli inviati Andrea Riscassi, Aurelio Capaldi e Donatella Scarnati. Tutti risultano negativi, ma sono stati in contatto con. Sarà invece regolarmente presente ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi sostituirà Italia - Inghilterra, Stefano Bizzotto e Katia Serra sostituiranno il telecronista Rimedio: prima volta di una donna in una finale azzurra Fabrizio Tumbarello , inoltre, sostituirà Aurelio Capaldi nelle interviste. Tramonta così la speranza di chi, appresa la notizia del contagio di Rimedio, ha sperato in una convocazione straordinaria ...

Finale Europei 2021: chi sarà il telecronista che sostituirà Rimedio su Rai 1 Chi lo sostituirà? Chi sarà il telecronista che ha scelto la Rai? E chi farà il commento tecnico? Finale Europei 2021: chi sarà il telecronista I casi di Covid accertati sono tre e tra questi figura ...

Fabrizio Tumbarello, inoltre, sostituirà Aurelio Capaldi nelle interviste.