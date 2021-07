Chi ha fatto palo? (Di sabato 10 luglio 2021) Con le finestre aperte nelle sere d’estate ecco che arriva l’urlo lancinante: «Chi ha fatto palo». Dunque torna la stagione fantozziana sospesa tra subalternità, disperante comicità della diffusa solitudine, il tutto dentro un vuoto affluente dove il «palo» altro non è che la realtà mancante, la rete segnata che non viene…ma basta il palo per entrare nella magnificenza della verità televisiva. Si dirà che il goal poi è arrivato e arriverà a soddisfare l’empito di massa. Ma il vuoto resta. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 10 luglio 2021) Con le finestre aperte nelle sere d’estate ecco che arriva l’urlo lancinante: «Chi ha». Dunque torna la stagione fantozziana sospesa tra subalternità, disperante comicità della diffusa solitudine, il tutto dentro un vuoto affluente dove il «» altro non è che la realtà mancante, la rete segnata che non viene…ma basta ilper entrare nella magnificenza della verità televisiva. Si dirà che il goal poi è arrivato e arriverà a soddisfare l’empito di massa. Ma il vuoto resta. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

