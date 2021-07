Chi è Katia Serra | la prima telecronista nella storia a commentare una finale dell’Italia

(Di sabato 10 luglio 2021)è lache racconterà, insieme a Stefano Bizzotto, l’Italiadegli Europei 2020 contro l’Inghilterra. Un evento storico, visto che laè ladonna in assoluto al’Italia unadi calcio. La coppia sostituirà la formazione dei due titolari Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Il primo infatti è risultato positivo al Covid dopo un tampone e al momento di trova in isolamento.ha confermato che sarà lei a prendere il posto in ...

A commentare il match tra Italia e Inghilterra, in diretta su Rai Uno domenica 11 luglio alle ore 21, sarà il duo composto da Stefano Bizzotto eSerra. La rivoluzione in Rai si è resa ...Serra Prima donna in assoluto a commentare la finale di un Europeo ,Serra ha già affiancato Stefano Bizzotto nelle telecronache di altre gare di questo Euro 2021 . Bolognese di 48 ...Katia Serra, 48 anni, è la prima telecronista Rai a commentare una finale di calcio dell'Italia. Bolognese, dopo una carriera in campo che l'ha portata a girare l'Italia, oggi è ...Katia Serra ha confermato che sarà lei a prendere il posto in un'intervista rilascia a La Repubblica: "Anche per me è la partita della vita. C'è ancora chi non accetta che una donna possa ...