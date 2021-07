Chi è Dylan Penn | la nuova stella del cinema di papà Sean Penn

Leggi su amica

(Di sabato 10 luglio 2021) Ve lo avevamo preannunciato un paio di anni fa che sarebbe stato un affare di famiglia. E oggi vedremo come è andata. Arriva in concorso al Festival di Cannes 2021 Flag Day. Ovvero il film della famiglia. Perché dietro la macchina da presa c’è il mitico. Che condivide lo schermo per la prima volta con i suoi due figli,e Hopper. Tutti gli occhi stasera sono per l’incredibile duo padre figlia. Che sfileranno sul red carpet come già avevano fatto 5 anni. Ma quella è tutta un’altra ...