‘Che coppia noi tre’: bis nel Sannio per De Martino, Izzo e Paolantoni (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Doppia tappa nel Sannio per ‘Che coppia noi Tre – The Show’. Lo spettacolo di Stefano De Martino, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, infatti, dopo la data già annunciata di Benevento nell’ambito della rassegna ‘Città Spettacolo’, andrà in scena anche alle Antiche Terme Jacobelli di Telese. I biglietti per lo spettacolo, in programma domenica 1 agosto alle ore 21, sono già disponibili in prevendita su Tichetone.it e Go2.t. L’evento sarà organizzato nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a contrastare la pandemia da Covid-19. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Doppia tappa nelpernoi Tre – The Show’. Lo spettacolo di Stefano De, Francescoe Biagio, infatti, dopo la data già annunciata di Benevento nell’ambito della rassegna ‘Città Spettacolo’, andrà in scena anche alle Antiche Terme Jacobelli di Telese. I biglietti per lo spettacolo, in programma domenica 1 agosto alle ore 21, sono già disponibili in prevendita su Tichetone.it e Go2.t. L’evento sarà organizzato nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a contrastare la pandemia da Covid-19. ...

Advertising

emergenzavvf : Tornate al sicuro grazie ai #vigilidelfuoco! Il loro nido era stato spazzato via ieri dal #maltempo che ha colpito… - SuperTennisTv : Proseguono bene le lezioni di italiano di @Ajlatom ?? Che coppia ?? #tennis #Wimbledon @MattBerrettini @frapaoletti - Starilritorno : La coppia prelemi fake che fa scenette per zittire i rumors - Leonard29577026 : RT @tizianamirti: NESSUNO POTRÀ MAI DIVIDERLI,POTETE INVENTARVI CIÒ CHE VOLETE MA IL LORO AMORE LO PROTEGGERANNO SEMPRE CONTRO TUTTO E TUTT… - AlfioMarciante : RT @kittesencul: Soldi pubblici ad una coppia che in piena crisi economica può spendere 100 mila euro per un cazzo di matrimonio. E nel fr… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Che coppia Sesso prima del matrimonio, donna punita con cento frustate collassa durante la flagellazione ilmattino.it