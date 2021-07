Cercasi urgentemente OSS a Roma, ecco come candidarsi. (Di sabato 10 luglio 2021) Cercasi OSS a Roma: annuncio di lavoro per struttura a Campagnano. Cercasi OSS a Roma, per struttura a Campagnano. Villa Gregna, struttura residenziale fuori Roma, cerca urgentemente OSS da inserire nel proprio organico. Requisiti: Attestato OSS in corso di validità. Per candidarsi contattare la struttura allo 06.90151153. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021)OSS a: annuncio di lavoro per struttura a Campagnano.OSS a, per struttura a Campagnano. Villa Gregna, struttura residenziale fuori, cercaOSS da inserire nel proprio organico. Requisiti: Attestato OSS in corso di validità. Percontattare la struttura allo 06.90151153. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti ...

