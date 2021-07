"C'è stato un incontro". Carlucci, rumors impazziti: chi ha assoldato per Ballando con le Stelle (Di sabato 10 luglio 2021) Novità per Morgan, in arte Marco Castoldi. Sarebbe lui infatti il primo concorrente confermato di Ballando con le Stelle nell'edizione di quest'anno. A rivelare l'indiscrezione sul programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci è Tpi che parla di un incontro tra il possibile partecipante e la produzione di Viale Mazzini. Se i rumors venissero confermati, per Morgan non si tratterebbe altro che di un grande ritorno dopo ben cinque anni. Nel 2016, infatti, l'artista aveva partecipato al programma in veste di ballerino per una sola notte però. In ogni caso al momento non arrivano né conferme e né ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Novità per Morgan, in arte Marco Castoldi. Sarebbe lui infatti il primo concorrente confermato dicon lenell'edizione di quest'anno. A rivelare l'indiscrezione sul programma di Rai1 condotto da Millyè Tpi che parla di untra il possibile partecipante e la produzione di Viale Mazzini. Se ivenissero confermati, per Morgan non si tratterebbe altro che di un grande ritorno dopo ben cinque anni. Nel 2016, infatti, l'artista aveva partecipato al programma in veste di ballerino per una sola notte però. In ogni caso al momento non arrivano né conferme e né ...

