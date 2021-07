‘Cattivello con me’ | Anna Mazzamauro su Paolo Villaggio | la confessione dopo tanti film insieme

Leggi su funweek

(Di sabato 10 luglio 2021) Sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita di vedere Fantozzi,cult del 1975 con. Il ragionier Ugo Fantozzi e la Signorina Silvania Filini, sono personaggi entrati nella storia del cinema italiano e hanno contribuito a rendere popolari gli attori che li hanno interpretati. Ma come spesso accade l’amore che provano gli spettatori per uno un protagonista non è lo stesso degli attori. In più di un’occasione, straordinaria attrice di cinema e teatro, non ha nascosto ...