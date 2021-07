Caso Saman, Tribunale del riesame nega ricorso: il cugino resta in carcere. Trasferito per “questioni di sicurezza” il fratello (Di sabato 10 luglio 2021) Il Tribunale del riesame di Bologna ha deciso che Ikram Ijaz, cugino di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) da fine aprile che si presume essere stata assassinata dalla famiglia, dovrà restare in carcere. Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso presentato dagli avvocati Domenico Noris Bucchi e Luigi Scarcella che chiedevano l’attenuazione della misura cautelare del cugino della ragazza, detenuto nel carcere di Reggio Emilia dopo essere stato fermato a Nimes, in Francia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Ildeldi Bologna ha deciso che Ikram Ijaz,diAbbas, la 18enne di origine pakistana scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) da fine aprile che si presume essere stata assassinata dalla famiglia, dovràre in. Ilha quindi respinto ilpresentato dagli avvocati Domenico Noris Bucchi e Luigi Scarcella che chiedevano l’attenuazione della misura cautelare deldella ragazza, detenuto neldi Reggio Emilia dopo essere stato fermato a Nimes, in Francia, ...

