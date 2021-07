Caso Maddalena Urbani: arrestato l’uomo che la ospitava. La figlia del medico che scoprì la Sars non fu soccorsa e morì di overdose (Di sabato 10 luglio 2021) Un’ordinanza di custodia cautelare per omicidio è scattata per il Caso di Maddalena Urbani, morta a 20 anni. La polizia ha notificato l’arresto all’uomo che aveva ospitato in casa la giovane, figlia del medito che isolò la Sars nel 2003, trovata morta il 27 marzo 2021. l’uomo, 64enne di origini siriane, si trova già in carcere al Regina Coeli per spaccio di eroina, ma adesso gli viene contestato anche il reato di omicidio per aver accettato – come spiega la questura di Roma – “di non chiamare i soccorsi, facendo intervenire persone non qualificate che avevano cercato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Un’ordinanza di custodia cautelare per omicidio è scattata per ildi, morta a 20 anni. La polizia ha notificato l’arresto alche aveva ospitato in casa la giovane,del medito che isolò lanel 2003, trovata morta il 27 marzo 2021., 64enne di origini siriane, si trova già in carcere al Regina Coeli per spaccio di eroina, ma adesso gli viene contestato anche il reato di omicidio per aver accettato – come spiega la questura di Roma – “di non chiamare i soccorsi, facendo intervenire persone non qualificate che avevano cercato, ...

