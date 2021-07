(Di sabato 10 luglio 2021) A molta distanza dai fatti, parlando coi giornalisti, avevano in parte rielaborato il loro punto di vista rispetto a quanto riferito a caldo dagli investigatori. Ora quelle interviste, come altri articoli e dichiarazioni degli ultimi mesi, compreso l’telefonata di un accusato andato in onda su La7, entrano nel fascicolovicenda giudiziaria legata all’accusa di violenza sessuale di gruppo che dal 17 luglio 2019 grava su quattro giovani di Genova: Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e, figlio di Beppe (tutti assenti). Ladell’udienza ...

HuffPostItalia : Caso Ciro Grillo. Davanti al giudice gli audio della ragazza: 'Il sesso è solo con chi ami' - italianelcuore3 : RT @ilgiornale: L'udienza preliminare sul caso #Grillo è stata rinviata al prossimo 5 novembre. E l'avvocato #Bongiorno, che difende la raz… - Italia_Notizie : Ciro Grillo, il caso davanti al giudice. In due audio la verità di Silvia: «Sesso soltanto con chi amo» - Gra_Gass : RT @Adm3456rrr: Grillo appoggia Draghi sulla riforla della giustizia. Il rinvio a giudizio per Ciro Grillo e amici slitta a novembre. Solo… - Mauro73432329 : Giornali italiani ti consiglia: -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Ciro

ALLEGRI - ADANI . LDT " Lettere dai tifosi. Riceviamo e pubblichiamo una lettera del tifosoP. che mette in evidenza come l'arrivo di Allegri sulla panchina della Juventus sia coinciso ...un, ...Questo è parte del contenuto di un messaggio audio di 14 minuti inviato su Whatsapp da Silvia, la ragazza che accusaGrillo , Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia di violenza ...Di quanto depositato si discuterà il 5 novembre, data della prima di due udienze già calendarizzate: la seconda sarà il 12 novembre ...In attesa della finalissima di Wembley è già tempo di bilanci in casa Azzurri. Tifosi e opinionisti hanno esaltato il lavoro ...