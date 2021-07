Casi Covid, aumentano i contagi di variante Delta, preoccupa la Spagna. Le cause: giovani turisti e tifosi agli Europei (Di sabato 10 luglio 2021) Il ministero della Salute ha lanciato un’allerta a tutti gli assessori regionali alla Sanità per chiedere maggiore attenzione e ulteriori sforzi di contenimento per evitare la crescita dei Casi di Covid dovuti a turisti e tifosi Leggi su corriere (Di sabato 10 luglio 2021) Il ministero della Salute ha lanciato un’allerta a tutti gli assessori regionali alla Sanità per chiedere maggiore attenzione e ulteriori sforzi di contenimento per evitare la crescita deididovuti a

Agenzia_Ansa : Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un'operazione di tracciamento… - AngeloSantoro : Però non è difficile da capire: chi è vaccinato doppia dose PUÒ contrarre il Covid ma nel 90% e passa dei casi NON in forma grave. - Agenzia_Ansa : Focolaio a Roma dopo un evento all'aperto in un locale, Asl al lavoro per effettuare il tracciamento. Una trentina… - msn_italia : Casi Covid, aumentano i contagi in Europa, preoccupa la Spagna. Le cause: variante Delta, giovani turisti ed Europei - ArmandaGelsomin : RT @Corriere: ?? I giovani erano in vacanza sull’isola, ma non possono rientrare poiché 21 di loro sono risultati positivi -