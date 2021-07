Cartabia | «Altro che impunità | così riportiamo il processo nel solco della Costituzione»

(Di sabato 10 luglio 2021) La riforma proposta «è un vaccino proprio perché sveglia gli anticorpi del sistema immunitariogiustizia», «non è un banale compromesso politico, è ispirata al bilanciamento tra quelle due esigenze: fare giustizia, nel rispetto delle garanzie. Questo è ciò che ci chiede la: bilanciamento fra principi, proporzionalità tra valori, equilibro tra esigenze in conflitto. E quando si parla di giustizia ritengo che l’equilibrio sia una virtù, non un demerito». A dirlo è la ministraGiustizia, Marta, in un’intervista al CorriereSera. «Le forze politiche conoscono bene ...

... nelle polemiche contro la riforma della Giustizia del ministro Marta, appaiono come ... Ci vorrebbe benper riformare la giustizia, molto di più, e lo dimostrano le lunghe file di persone ...Si è presto resa conto la ministradi quanto sia diverso governare il Paese rispetto all'... così come formulata dalla commissione Lattanzi , presieduta da unprestigioso ex Presidente ...Roma, 10 lug. "Abbiamo apprezzato il lavoro fatto dalla ministra Cartabia sulla riforma della Giustizia. Certo, inevitabilmente è il risultato di un compromesso e non è la riforma che avrebbe fatto un ...Giuseppe Conte, Alfonso Bonafede e il rivoluzionario Alessandro Di Battista, nelle polemiche contro la riforma della Giustizia del ministro Marta Cartabia, appaiono come attori sulla via del tramonto: ...