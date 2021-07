Carofiglio al Cinevillage di Roma Talenti

(Di sabato 10 luglio 2021) GIANRICORACCONTA “LA DISCIPLINA DI PENELOPE” NELLA RASSEGNA LIBRIDIRETTA DA ROBERTO IPPOLITO Al Parcolunedì 12 luglio alle 19.30 per il terzo appuntamento. Nei lunedì successivi Filippo La Porta, Mario Tozzi e Costantino D’Orazio. Ingresso libero, con orario coordinato con la proiezione dei film per consentirne la visione. Una donna durissima e fragile. Un omicidio irrisolto e un padre in cerca di verità. Li racconta Gianrico,con “La disciplina di Penelope“ (Mondadori) che presenterà lunedì 12 luglio alle ore 19.30 nella Piazza del Parco(accesso da ...

Il via è fissato lunedì 28 giugno alle 19.30. Nei successivi cinque lunedì consecutivi, a luglio e fino al 2 agosto, partecipano Aldo Cazzullo, Gianrico Carofiglio, Mario Tozzi, Filippo La Porta, Costantino D'Orazio. È stato presentato lunedì 5 luglio 2021 con grande affluenza di pubblico al CineVillage Parco Talenti - via Arrigo Cajumi, angolo via Ugo Ojetti - nell'ambito della rassegna LibriCineVillage il libro. È stato presentato con grande affluenza di pubblico lunedì 28 giugno 2021 al CineVillage Parco Talenti - via Arrigo Cajumi, angolo via Ugo Ojetti - nell'ambito della rassegna LibriCineVillage l'ultimo libro.