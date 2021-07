Cannes nel 2021 | i festival da ricordare Il festival da cambiare

Leggi su iodonna

(Di sabato 10 luglio 2021) As Times Goes By. Ecco l’ accompagnamento perfetto per i languori di chi rimette piede aancora una volta. Una musica buona per i film e per la vita. Legata a doppio filo ad almeno un paio di titoli, Casablanca certamente, ma, con variazione, anche ad As Tears Go By, esordio alla regia di Wong Kar-wai, un signore che sullo scorrere del tempo e i suoi inciampi ha molto riflettuto per quasi un quarto di secolo (per cedere poi all’amnesia, è dal 2013 che abbiamo solo scarne notizie di lui). As Tears Go By, 1988. wong Kar wai esordisce a, alla Semaine de la critique. Era il 1988 e il suo film passava alla Semaine de la Critique, la sezione ...