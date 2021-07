Campania | il bollettino | 201 positivi e tasso al 2 | 8%

(Di sabato 10 luglio 2021) L’Unità di crisi della Regioneha diramato ilquotidiano con i dati dell’epidemia. I, nella nostra regione, sono 210 su 7435 tamponi effettuati. Iltamponi è al 2,8%. 1 deceduto, non nelle ultime 48 ore ma in precedenza e registrato ieri. Si liberano 5 posti in terapia intensiva: ieri i posti occupati erano 20, oggi sono scesi a 15. I posti letto occupati in degenza ordinaria, invece, passano dai 201 di ieri ai 200 di oggi. L'articolo ilNapolista.

Advertising

Lucavad72 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (10 luglio 2021) Ecco l’aggiornamento?? h… - Novizio60 : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus, oltre 200 i nuovi positivi in Campania: un decesso nelle ultime 48 ore - PasqualeCacace5 : RT @irpiniatimes1: Coronavirus, il bollettino della Regione Campania - salernotoday : Covid-19, 210 nuovi contagi e 2 decessi: il bollettino - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, oltre 200 i nuovi positivi in Campania: un decesso nelle ultime 48 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Campania bollettino

Bolzano Liguria Toscana Emilia - Romana Marche LazioAbruzzo Umbria Molise Puglia ... A dirlo sono i dati delquotidiano della Regione Veneto. In risalita il numero dei positivi in ...Silvestri/ "Casi covid in aumento? Rispuntano i negazionisti della stagionalità" In Lombardia sono stati scoperti 230 nuovi contagiati ( qui ilcompleto ), davanti a(226) e ...La regione Campania ha pubblicato sui propri canali ufficiali il bollettino riguardante l'andamento del Coronavirus nelle ultime 24 ore.Calano i nuovi positivi ma calano anche i tamponi e la curva dei contagi da Coronavirus in Campania resta stabile, poco sopra i minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi ...