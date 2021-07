Calciomercato Milan – Per Brahim Diaz si chiuderà la settimana prossima (Di sabato 10 luglio 2021) Il Milan è pronto a riaccogliere Brahim Diaz in questa sessione di Calciomercato: tutti i dettagli sono stati decisi, in settimana si chiude Leggi su pianetamilan (Di sabato 10 luglio 2021) Ilè pronto a riaccoglierein questa sessione di: tutti i dettagli sono stati decisi, insi chiude

Advertising

SkySport : Milan, tutto fatto per Giroud e Brahim Diaz. Diversi i nomi per la difesa #SkyCalciomercato #Milan - DiMarzio : #Milan, countdown per l'arrivo di #Giroud: firmerà un contratto biennale - DiMarzio : Giuseppe #Pezzella vice Theo Hernandez? Il #Milan ci pensa: primi contatti #calciomercato - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #Icardi iscrive 3 figli al #Milan Club: 'Complimenti campioni'. E Wanda: 'La mamma più orgogliosa' FOTO - Nico_Piaz : RT @cmdotcom: #Icardi iscrive 3 figli al #Milan Club: 'Complimenti campioni'. E Wanda: 'La mamma più orgogliosa' FOTO -