Calciomercato Juventus: niente Milik. L’annuncio dell’agente (Di sabato 10 luglio 2021) Arek Milik è stato uno dei centravanti accostato maggiormente alla Juventus: il polacco però non si muoverà da Marsiglia La Juventus nelle passate sessioni di mercato ha sempre mostrato interesse per Arek Milik: il centravanti polacco, ex Napoli, a gennaio è passato al Marsiglia dove ha disputato una buona seconda parte di stagione infortunandosi prima di Euro 2020. Come riportato da L’Equipe, l’entourage dell’attaccante polacco lascia trapelare che per quest’anno non si muoverà da Marsiglia: niente tormentoni di mercato dunque legati all’ex Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Arekè stato uno dei centravanti accostato maggiormente alla: il polacco però non si muoverà da Marsiglia Lanelle passate sessioni di mercato ha sempre mostrato interesse per Arek: il centravanti polacco, ex Napoli, a gennaio è passato al Marsiglia dove ha disputato una buona seconda parte di stagione infortunandosi prima di Euro 2020. Come riportato da L’Equipe, l’entourage dell’attaccante polacco lascia trapelare che per quest’anno non si muoverà da Marsiglia:tormentoni di mercato dunque legati all’ex Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

