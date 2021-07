Calciomercato Juventus – Le ultime news su Locatelli e Cristiano Ronaldo (Di sabato 10 luglio 2021) La Juventus è attiva sul Calciomercato estivo: prevede di prendere Manuel Locatelli dal Sassuolo. Quale futuro invece per Cristiano Ronaldo? Leggi su pianetamilan (Di sabato 10 luglio 2021) Laè attiva sulestivo: prevede di prendere Manueldal Sassuolo. Quale futuro invece per

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Juve, con Allegri è rivoluzione a centrocampo: tutte le opzioni con Locatelli e Pjanic Nelle ultime due stagioni, con Sarri prima e Pirlo poi, la Juventus ha sofferto tanto in mezzo al campo . C'è bisogno di di aumentare la qualità e il tecnico livornese ne è consapevole. OBIETTIVO ...

Juventus, una tra Pellegrini e Frabotta partirà: la situazione 1 Gianluca Frabotta è un nome molto chiacchierato sul mercato, con Genoa ed Atalanta pronte a portarlo via dalla Juventus nel corso di questa sessione di mercato. Ma il suo destino non è ancora scritto, come riporta Gazzetta.it: il terzino, infatti, verrà valutato in ritiro dal neo tecnico Allegri , che solo ...

Calciomercato Juventus, sfuma il bomber | La ‘colpa’ è dell’Inter Calcio mercato web Calciomercato Roma, irrompe il Real Madrid | Affare da 40 milioni Questi ultimi, infatti, figuravano insieme a Inter, Milan e Juventus tra le corteggiatrici italiane del classe 2000. Su di lui avrebbe però messo definitivamente le mani il Real Madrid. Le “Merengues” ...

Serie A, molte big ancora senza sponsor Una situazione, a livello generale, dettata dalla minore attrattività economica del calcio italiano e dalle difficoltà nel confermare le stesse cifre del periodo pre-pandemia. Soltanto la Juventus si ...

