Calciomercato Juventus, incontro decisivo per Locatelli: la situazione (Di sabato 10 luglio 2021) La Juventus vuole dare l’accelerata decisiva per l’affare Locatelli: ecco i dettagli sulla trattativa con il Sassuolo Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Manuel Locatelli è il regista che vuole Massimiliano Allegri. La trattativa con il Sassuolo è già stata avviata, e la prossima settimana segnerà il nuovo incontro tra Cherubini e Carnevali (possibile presenza anche di Maurizio Arrivabene). Sarà un incontro da dentro o fuori, con la Juventus che vuole chiudere l’affare ma deve trovare la formula adatta. Il Sassuolo vuole soldi per pareggiare l’offerta da 40 milioni di euro ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Lavuole dare l’accelerata decisiva per l’affare: ecco i dettagli sulla trattativa con il Sassuolo Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Manuelè il regista che vuole Massimiliano Allegri. La trattativa con il Sassuolo è già stata avviata, e la prossima settimana segnerà il nuovotra Cherubini e Carnevali (possibile presenza anche di Maurizio Arrivabene). Sarà unda dentro o fuori, con lache vuole chiudere l’affare ma deve trovare la formula adatta. Il Sassuolo vuole soldi per pareggiare l’offerta da 40 milioni di euro ...

Advertising

Gazzetta_it : Genoa o Atalanta? Frabotta prova a giocarsi la Juve: decide Allegri in ritiro #calciomercato - Gazzetta_it : Juve, innesto in regia. Serve Locatelli per tornare a far strada #Champions - Gazzetta_it : Ronaldo, il futuro è adesso: dopo i dolori Euro2020, l'intenzione è di restare a Torino - tabellamercatob : Ieri #calciomercato #SerieB Riepilogo affari del #9luglio /2 Un'entrata e un'uscita per la #Cremonese Dalla… - sportli26181512 : Juve, vertice a casa Allegri: da Ronaldo a Locatelli, i piani per l'estate: Vertice di mercato in Toscana per la Ju… -