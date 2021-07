Calciomercato Inter, dopo Hakimi un’altra partenza: vicino la cessione del trequartista! (Di sabato 10 luglio 2021) Calciomercato Inter Joao Mario a un passo dal Benfica, si aspetta solo l’ufficialità. Sembrerebbe essere vicina la fumata bianca per l’arrivo di Joao Mario in Portogallo, il club del neo presidente Manuel Rui Costa avrebbe scelto di puntare sul trequartista nerazzurro per la prossima stagione. Altra cessione quindi in casa Inter dopo la partenza di Hakimi destinazione Parigi. Le cifre La carriera di Joao Mario dovrebbe continuare in Portogallo, dopo l’infinito giro di prestiti. L’anno scorso, il trequartista portoghese ha giocato con la maglia ... Leggi su rompipallone (Di sabato 10 luglio 2021)Joao Mario a un passo dal Benfica, si aspetta solo l’ufficialità. Sembrerebbe essere vicina la fumata bianca per l’arrivo di Joao Mario in Portogallo, il club del neo presidente Manuel Rui Costa avrebbe scelto di puntare sul trequartista nerazzurro per la prossima stagione. Altraquindi in casaladidestinazione Parigi. Le cifre La carriera di Joao Mario dovrebbe continuare in Portogallo,l’infinito giro di prestiti. L’anno scorso, il trequartista portoghese ha giocato con la maglia ...

