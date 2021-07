Calciomercato Bologna: intriga Benatia. I dettagli della trattativa (Di sabato 10 luglio 2021) Mehdi Benatia piace in Serie A: il difensore marocchino, ex Juventus, è finito nel mirino del Bologna di Sinisa Mihajlovic Mehdi Benatia accostato nuovamente ad un club di Serie A. Il difensore marocchino, ex Juventus, nei mesi scorsi veniva accostato con forza al Genoa ma poi la trattativa è andata scemando. Come riporta il Corriere dello Sport, sul difensore classe 1987 ci sarebbe il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I felsinei, però, dovrebbero fare qualche cessione per lasciare spazio al marocchino anche a livello di ingaggio, sperando che Benatia abbassi le pretese. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Mehdipiace in Serie A: il difensore marocchino, ex Juventus, è finito nel mirino deldi Sinisa Mihajlovic Mehdiaccostato nuovamente ad un club di Serie A. Il difensore marocchino, ex Juventus, nei mesi scorsi veniva accostato con forza al Genoa ma poi laè andata scemando. Come riporta il Corriere dello Sport, sul difensore classe 1987 ci sarebbe ildi Sinisa Mihajlovic. I felsinei, però, dovrebbero fare qualche cessione per lasciare spazio al marocchino anche a livello di ingaggio, sperando cheabbassi le pretese. L'articolo ...

