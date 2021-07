Burro Granarolo sotto la lente, lotto ritirato per allergeni non dichiarati (Di sabato 10 luglio 2021) Burro Granarolo sotto la lente e tutto per via di un lotto ritirato dal Ministero della Salute. Naturalmente non si tratta solo della nota marca ma anche di altre marche ma sempre dello stesso letto di produzione “reo” di non aver dichiarato la presenza di allergeni in etichetta. La nuova emergenza e allerta alimentare arriva proprio dalle autorità preposte che hanno subito ritirato il lotto venduto da più marche, il 250821. Il lotto venduto a marchio Granarolo da 1 kg e Burro del Buon ... Leggi su optimagazine (Di sabato 10 luglio 2021)lae tutto per via di undal Ministero della Salute. Naturalmente non si tratta solo della nota marca ma anche di altre marche ma sempre dello stesso letto di produzione “reo” di non aver dichiarato la presenza diin etichetta. La nuova emergenza e allerta alimentare arriva proprio dalle autorità preposte che hanno subitoilvenduto da più marche, il 250821. Ilvenduto a marchioda 1 kg edel Buon ...

Advertising

Borderline_24 : Allergene non dichiarato, ministero della #Salute segnala richiamo #Burro Granarolo e #Burro del Buon Pascolo… - manu_lovemusic : RT @greenMe_it: Ritirati burro Granarolo e Buon Pascolo per presenza di allergeni non dichiarati - greenMe_it : Ritirati burro Granarolo e Buon Pascolo per presenza di allergeni non dichiarati - lavocediasti : Allergene non dichiarato, ministero della Salute segnala richiamo burro Granarolo e burro del Buon Pascolo - informazionecs : Allergene non dichiarato, ministero della Salute segnala richiamo burro Granarolo e Burro del Buon Pascolo per erro… -