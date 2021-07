Buon compleanno Luciano Moggi, Daniele Adani, Martina Colombari… (Di sabato 10 luglio 2021) …Aldo Tortorella, Franco Graziosi, Vincenzo La Russa, Pellegrino Capaldo, Maria Concetta Mattei, Francesco Giacobbe, Paolo Cento, Michele Serra, Federico Stragà, Sonia Aquino, Ciro Capuano, Simone Pesce, Giuseppe de Feudis, Mario Gomez, Alessia Mancarella, Luna Carocci, Elena Runggaldier, Alessandro Amici, Raffaele Maiello, Camilla Bini, Carmen Planotscher… Oggi 10 luglio compiono gli anni: Tony Fontò, chitarrista; Gaetano Arangio Ruiz, giurista; Faustino Ardesi, ex calciatore, allenatore; Giuseppe Pucci, ex calciatore, allenatore; Aldo Tortorella, politico; Franco Graziosi, attore; Carlo Chendi, fumettista; Ghigo Agosti, cantante, compositore, musicista; Luciano ... Leggi su romadailynews (Di sabato 10 luglio 2021) …Aldo Tortorella, Franco Graziosi, Vincenzo La Russa, Pellegrino Capaldo, Maria Concetta Mattei, Francesco Giacobbe, Paolo Cento, Michele Serra, Federico Stragà, Sonia Aquino, Ciro Capuano, Simone Pesce, Giuseppe de Feudis, Mario Gomez, Alessia Mancarella, Luna Carocci, Elena Runggaldier, Alessandro Amici, Raffaele Maiello, Camilla Bini, Carmen Planotscher… Oggi 10 luglio compiono gli anni: Tony Fontò, chitarrista; Gaetano Arangio Ruiz, giurista; Faustino Ardesi, ex calciatore, allenatore; Giuseppe Pucci, ex calciatore, allenatore; Aldo Tortorella, politico; Franco Graziosi, attore; Carlo Chendi, fumettista; Ghigo Agosti, cantante, compositore, musicista;...

Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Gianluca #Vialli?? Bomber azzurro e ora Capo delegazione della Nazionale, @LucaVialli compie… - juventusfc : Buon compleanno, @LucaVialli ?? - chetempochefa : “L'importante non è vincere; è pensare in modo vincente. La vita è fatta per il 10 per cento di quel che ci succede… - MorenaMoreira16 : @azzurri @LucaVialli Buon compleanno, ???????????????? - nappi1999 : RT @chetempochefa: “L'importante non è vincere; è pensare in modo vincente. La vita è fatta per il 10 per cento di quel che ci succede, e p… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno Roberto Mancini/ 'Dobbiamo recuperare le forze rimaste e giocarci la finale' Roberto Mancini, auguri a Gianluca Vialli/ "Buon compleanno bomber e fratellino" Roberto Mancini: 'Italia agli Euro 2020? Non è ancora finita' Parlando proprio della partita con la Spagna, Roberto ...

Al Bano canta in chiesa, scoppia la rabbia del vescovo: 'L'altare non è un palco' " Aver tollerato, per buon senso, alcuni comportamenti che poi si son rivelati irrispettosi per il ... il giorno del suo compleanno passato a lavoro

Buon compleanno, Jair | News Inter Sito Ufficiale Milan, tanti auguri all'ex rossonero Di Canio! L'attaccante italiano ,che compie oggi 53 anni, ha vestito la maglia rossonera 53 volte mettendo a segno 7 gol e 4 assist. Con il Milan ha vinto una Serie A e una supercoppa europea. La redazione di ...

Kourtney Kardashian: il curioso regalo per i 9 anni della figlia Penelope kourtney kardashian news: il batterista dei Blink 182 Travis Barker da lezioni alla figlia di lei che ha compiuto 9 anni e ha ricevuto una batteria ...

Roberto Mancini, auguri a Gianluca Vialli/ "bomber e fratellino" Roberto Mancini: 'Italia agli Euro 2020? Non è ancora finita' Parlando proprio della partita con la Spagna, Roberto ..." Aver tollerato, persenso, alcuni comportamenti che poi si son rivelati irrispettosi per il ... il giorno del suopassato a lavoroL'attaccante italiano ,che compie oggi 53 anni, ha vestito la maglia rossonera 53 volte mettendo a segno 7 gol e 4 assist. Con il Milan ha vinto una Serie A e una supercoppa europea. La redazione di ...kourtney kardashian news: il batterista dei Blink 182 Travis Barker da lezioni alla figlia di lei che ha compiuto 9 anni e ha ricevuto una batteria ...