Brescia | Inzaghi | “Perché sono qui? Ho scelto con il cuore | Cellino…”

... Moreno Longo , nato il 14 Febbraio 1976 (confermato) ASCOLI: Andrea Sottil , nato il 4 Gennaio 1974 (confermato) BENEVENTO: Fabio Caserta , nato il 24 Settembre 1978 (nuovo): Filippo...Sono infatti in molti a chiedersi i veri motivi (negli ambienti delCalcio si parla ... cambierebbe (e non poco) le carte a disposizione di mister, che dopo aver salutato l'arrivo del ...Ai microfoni di Teletutto, Pippo Inzaghi ha parlato della sua scelta di andare a Brescia: "Chi me lo ha fatto fare? Sì, qualcuno me lo ha chiesto. E lo sapete che avevo anche altro e in un’altra ...Le parole di Pippo Inzaghi. Ai microfoni di Teletutto, Pippo Inzaghi ha parlato della sua scelta di andare a Brescia: "Chi me lo ha fatto fare? Sì, qualcuno me lo ha chiesto. E l ...