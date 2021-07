Brasile, Thiago Silva: “Brasiliani che tiferanno Argentina? Siamo indignati, è impensabile” (Di sabato 10 luglio 2021) “La rivalità è molto grande, lo sappiamo, ecco perché c’è indignazione da parte nostra”. Queste le parole del difensore del Brasile Thiago Silva alla vigilia della finale di Copa America contro l’Argentina, il quale si è scagliato contro i tifosi Brasiliani che tiferanno Argentina per protestare contro il Presidente Bolsonaro. “Non riusciamo a capire perché la gente voglia sostenere l’Argentina contro il Brasile. Che tifino per l’Argentina contro la Francia o in altri tornei è accettabile, ma in un ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) “La rivalità è molto grande, lo sappiamo, ecco perché c’è indignazione da parte nostra”. Queste le parole del difensore delalla vigilia della finale di Copa America contro l’, il quale si è scagliato contro i tifosicheper protestare contro il Presidente Bolsonaro. “Non riusciamo a capire perché la gente voglia sostenere l’contro il. Che tifino per l’contro la Francia o in altri tornei è accettabile, ma in un ...

