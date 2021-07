Brasile-Argentina, le probabili formazioni (Di sabato 10 luglio 2021) Atto finale della Copa America al Maracana, alle 2.00, ore italiane. A sfidarsi Brasile e Argentina, per la grande rivalità che continua tra queste due nazionali. Nel Brasile, Tite schiera il suo 4-2-3-1 con in mediana la coppia Casemiro-Fred a garantire un mix di qualità e polmoni, mentre sulla trequarti spazio alla fantasia con Everton, Paquetà e Neymar alle spalle dell’unica punta, l’attaccante dell’Everton, Richarlison. In casa Argenrtina, Lionel Scaloni è intenzionato a confermare il tridente d’attacco formato da Lionel Messi, Lautaro Martinez e Nico Gonzalez. In mezzo al campo confermato Rodrigo De Paul accanto a Rodriguez e Lo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 luglio 2021) Atto finale della Copa America al Maracana, alle 2.00, ore italiane. A sfidarsi, per la grande rivalità che continua tra queste due nazionali. Nel, Tite schiera il suo 4-2-3-1 con in mediana la coppia Casemiro-Fred a garantire un mix di qualità e polmoni, mentre sulla trequarti spazio alla fantasia con Everton, Paquetà e Neymar alle spalle dell’unica punta, l’attaccante dell’Everton, Richarlison. In casa Argenrtina, Lionel Scaloni è intenzionato a confermare il tridente d’attacco formato da Lionel Messi, Lautaro Martinez e Nico Gonzalez. In mezzo al campo confermato Rodrigo De Paul accanto a Rodriguez e Lo ...

Advertising

GoalItalia : Di nuovo Brasile ???? contro Argentina ???? La sfida infinita ?? #CopaAmerica - SkySport : Argentina-Brasile in tv e streaming: orari e dove vedere la finale di Copa America ? ?? COPA AMERICA - LA FINALE ???… - SkySport : ?? 'GOLAZO' DI DIAZ AL 94' ???? La Colombia batte il Perù nel recupero ?? e guadagna il 3° posto in Copa America ? BRAS… - marafioti206 : @PotereaiSith Io ci provo a vedere Brasile-Argentina non si può perdere sta partita - CharlesOnwuakpa : RT @Il_TerzoUomo: Questa notte (alle 2:00) c'è Brasile vs. Argentina, la finale di #CopaAmerica, in cui uno tra Messi e Neymar vincerà il s… -