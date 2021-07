Brad Pitt e Angelina Jolie, lite accesa per il (loro) vino (Di sabato 10 luglio 2021) Ami qualcuno. Insieme formate una delle coppie più amate del mondo. Siete due attori con cachet esorbitanti. Al culmine della vostra storia, decidete di compare insieme una tenuta vinicola nel sud della Francia, un luogo incantato. Non è la vostra storia? Può essere, perché è quella di Angelina Jolie e Brad Pitt. I due sono proprietarie della tenuta Château Miraval, acquistata ai tempi del loro matrimonio e dove producono (ovviamente) vino. Ebbene, dopo i figli e la loro custodia è proprio questo investimento a farli litigare. Lei non vuole più fare affari con l’ex, lui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Ami qualcuno. Insieme formate una delle coppie più amate del mondo. Siete due attori con cachet esorbitanti. Al culmine della vostra storia, decidete di compare insieme una tenuta vinicola nel sud della Francia, un luogo incantato. Non è la vostra storia? Può essere, perché è quella di. I due sono proprietarie della tenuta Château Miraval, acquistata ai tempi delmatrimonio e dove producono (ovviamente). Ebbene, dopo i figli e lacustodia è proprio questo investimento a farli litigare. Lei non vuole più fare affari con l’ex, lui ...

