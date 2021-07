Bonus Matrimonio 2021: a chi spetta e come richiederlo. Fino a 25.000 euro per gli sposi (Di sabato 10 luglio 2021) Dopo più di un anno e mezzo di Coronavirus, tirando le somme, ci sono delle attività e dei settori che hanno sofferto maggiormente la pandemia. Tra questi vi sono i matrimoni e tutto ciò che vi gira attorno: dal wedding planner, al fioraio, al ristorante Fino all’atelier. Per tentare di risollevare la situazione ad oggi sono stati previsti dei contributi a fondo perduto, simili quelli ceduti in questi mesi, sia per le aziende che per gli sposi. Per i neo sposini, infatti, è arrivata una detrazione fiscale in vigore Fino al 2023. Scopriamo meglio tutti i dettagli! Matrimoni: Bonus per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 luglio 2021) Dopo più di un anno e mezzo di Coronavirus, tirando le somme, ci sono delle attività e dei settori che hanno sofferto maggiormente la pandemia. Tra questi vi sono i matrimoni e tutto ciò che vi gira attorno: dal wedding planner, al fioraio, al ristoranteall’atelier. Per tentare di risollevare la situazione ad oggi sono stati previsti dei contributi a fondo perduto, simili quelli ceduti in questi mesi, sia per le aziende che per gli. Per i neoni, infatti, è arrivata una detrazione fiscale in vigoreal 2023. Scopriamo meglio tutti i dettagli! Matrimoni:per ...

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Matrimonio Bonus matrimonio, fino a 25.000 a sposi e imprese wedding! Gli emendamenti al DL Sostegni bis hanno messo a punto la normativa di un nuovo incentivo, il bonus matrimonio . Si tratta di un bonus doppio perché rivolto non solo agli sposi, che riceveranno un rimborso fino a 25.000 euro per le spese sostenute, ma anche alle Partite Iva , cioè i ...

Bonus matrimonio, fino a 5 mila euro: chi può chiederlo e come funziona Bonus matrimonio, arriva una boccata di ossigeno per i futuri sposi e per tutto il settore wedding, una delle vittime della crisi economica conseguente alla pandemia, che dal 2020 ha registrato ...

