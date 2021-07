Bolzano, ex vertici di Sparkasse rinviati a giudizio per i fatti del 2012: ostacolo a attività di vigilanza di Consob e Bankitalia (Di sabato 10 luglio 2021) La prescrizione salva solo per una parte delle accuse gli ex vertici della Cassa di risparmio di Bolzano, che sono stati rinviati a giudizio dal gip Emilio Schönsberg per ostacolo all’attività di vigilanza di Consob e Bankitalia. E’ stata invece dichiarata l’improcedibilità per prescrizione per i reati di truffa, aggiotaggio e falso in prospetto. Gli imputati, che dovranno comparire in aula ad ottobre, sono l’ex presidente del consiglio di amministrazione Norbert Plattner, l’ex direttore generale Peter Schedl, il responsabile Direzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) La prescrizione salva solo per una parte delle accuse gli exdella Cassa di risparmio di, che sono statidal gip Emilio Schönsberg perall’didi. E’ stata invece dichiarata l’improcedibilità per prescrizione per i reati di truffa, aggiotaggio e falso in prospetto. Gli imputati, che dovranno comparire in aula ad ottobre, sono l’ex presidente del consiglio di amministrazione Norbert Plattner, l’ex direttore generale Peter Schedl, il responsabile Direzione ...

fattoquotidiano : Bolzano, ex vertici di Sparkasse rinviati a giudizio per i fatti del 2012: ostacolo a attività di vigilanza di Cons… - NBCreteregione : BOLZANO. RINVIATI A GIUDIZIO EX VERTICI DELLA CASSA DI RISPARMIO - - cptscor : ma basta ! le municipalizzate di roma, mafia capitale, delle associazioni a delinquere. Mirano solo ad avere soldi… -