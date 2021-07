Bologna dedica una statua a Dalla vicino alla casa natale (Di sabato 10 luglio 2021) In una mattina d'estate, Lucio Dalla 'torna' a Bologna. E la sua città è lì ad accoglierlo. Il sindaco Virginio Merola ha inaugurato la statua dedicata al cantautore bolognese in piazza Cavour, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 10 luglio 2021) In una mattina d'estate, Lucio'torna' a. E la sua città è lì ad accoglierlo. Il sindaco Virginio Merola ha inaugurato lata al cantautore bolognese in piazza Cavour, ...

Ultime Notizie dalla rete : Bologna dedica Bologna dedica una statua a Dalla vicino alla casa natale ... questa resterà sempre la sua piazza grande, come sarà grande il ricordo di un'artista che ha fatto tanto per la musica italiana e per la reputazione di Bologna nel mondo". La Fondazione Lucio Dalla, ...

Lucio Dalla statua a Bologna, ecco l'inaugurazione in piazza Cavour Bologna, 10 luglio 2021 - E’ il gioco di sguardi e di prospettive l’aspetto più affascinante della nuova opera, la statua dedicata a Lucio Dalla, che da oggi completa l’arredo urbano di Piazza Cavour.

