Bollettino Covid oggi, sabato 10 luglio: contagi, morti, guariti regione per regione

E' stato diramato il Bollettino relativo all'emergenza coronavirus di sabato 10 luglio. Di seguito i numeri aggiornati a oggi. Nuovo appuntamento giornaliero con il focus regione per regione e i dati più rilevanti per monitorare l'andamento della pandemia. Nel dettaglio, oggi si registrano 1.400 nuovi contagi, 12 morti, 1.763 guariti, 79.339 tamponi molecolari, 161 (-8) ricoverati in terapia intensiva, 1.147 (-20) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -381 gli attualmente positivi.

