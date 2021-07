Bloccato tunisino evaso in Francia accusato di apologia di terrorismo (Di sabato 10 luglio 2021) AGI - La Polizia di Stato ha rintracciato in un appartamento di Terracina un quarantenne cittadino tunisino residente in Francia, evaso lo scorso 29 maggio da un centro psichiatrico di Bassens ed entrato pochi giorni dopo nel territorio italiano. Il tunisino, ricercato in ambito Schengen, è indagato in quel Paese per apologia del terrorismo e minacce aggravate, nonché per reati contro la persona e in materia di stupefacenti. Lo straniero, tra l'altro, aveva anche esaltato l'operato di Mohamed Merah, l'autore degli attentati di Tolosa e Montauban del 2012 in cui rimasero uccise numerose ... Leggi su agi (Di sabato 10 luglio 2021) AGI - La Polizia di Stato ha rintracciato in un appartamento di Terracina un quarantenne cittadinoresidente inlo scorso 29 maggio da un centro psichiatrico di Bassens ed entrato pochi giorni dopo nel territorio italiano. Il, ricercato in ambito Schengen, è indagato in quel Paese perdele minacce aggravate, nonché per reati contro la persona e in materia di stupefacenti. Lo straniero, tra l'altro, aveva anche esaltato l'operato di Mohamed Merah, l'autore degli attentati di Tolosa e Montauban del 2012 in cui rimasero uccise numerose ...

