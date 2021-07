Black Widow: Scarlett Johansson parla delle versioni alternative del film Marvel (Di domenica 11 luglio 2021) Scarlett Johansson, protagonista di Black Widow, ha ricordato le versioni alternative del film su Natasha Romanoff, emerse nel corso degli anni. Scarlett Johansson ha parlato delle versioni alternative di Black Widow, il primo film Marvel incentrato su Natasha Romanoff che la vede protagonista, disponibile al cinema e su Disney+. Dopo una lunga attesa, finalmente Black ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 luglio 2021), protagonista di, ha ricordato ledelsu Natasha Romanoff, emerse nel corso degli anni.hatodi, il primoincentrato su Natasha Romanoff che la vede protagonista, disponibile al cinema e su Disney+. Dopo una lunga attesa, finalmente...

Advertising

jobelots : Oggi ho visto Black Widow e niente ho pianto come una disperata perché è stata l'ultima apparizione di Natasha. SH… - flamanc24 : RT @SunXShinelths: ??SPOILER BLACK WIDOW?? • • • Devo ancora riorendermi dalla scena post credit. #BlackWidow #YelenaBelova - maadlove4u : io comunque non mi sono ancora ripresa da black widow,sono appena tornata a casa e ancora non ho realizzato - jawnbiboy : comunque raga seriamente io la prima volta ero stra sicuro che black widow mi fosse piaciuto così tanto per l'emozi… - infoitcultura : Black Widow, debutto da record venerdì: quasi 40 milioni di dollari! | Box-Office USA -