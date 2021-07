Berrettini racconta il suo anno straordinario tra Covid e infortuni nel documentario realizzato da Red Bull (video) (Di sabato 10 luglio 2021) Red Bull presenta “One Extraordinary Year” un documentario che parla delle storie personali di atleti d’elite, provenienti da diversi paesi, alle prese con la complessità di un anno molto difficile. Per lanciare il documentarioun contenuto speciale su Matteo Berrettini: una serie di video, alcuni girati dal tennista romano con il suo smartphone, che ci danno la possibilità di entrare dietro le quinte di questi mesi, partendo dalla quarantena a Melbourne prima degli Australian Open, passando per l’infortunio che lo ha costretto al forfait negli ottavi, fino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Redpresenta “One Extraordinary Year” unche parla delle storie personali di atleti d’elite, provenienti da diversi paesi, alle prese con la complessità di unmolto difficile. Per lanciare ilun contenuto speciale su Matteo: una serie di, alcuni girati dal tennista romano con il suo smartphone, che ci dla possibilità di entrare dietro le quinte di questi mesi, partendo dalla quarantena a Melbourne prima degli Australian Open, passando per l’o che lo ha costretto al forfait negli ottavi, fino ...

Advertising

ilfattovideo : Berrettini racconta il suo anno straordinario tra Covid e infortuni nel documentario realizzato da Red Bull (video) - MauryPetrone : #RaiSport la trasmette o la racconta lunedì? #Berrettini - beboptar : Finalmente un Matteo che le palle le gioca e non le racconta #Berrettini - Leonard40959202 : RT @federtennis: ??Emozioni, sensazioni e pensieri: Matteo #Berrettini ci racconta cosa significa per lui essere arrivato in Semifinale a #W… - sportli26181512 : Berrettini in semifinale a Wimbledon. 'Non voglio fermarmi, non mi accontento'. VIDEO: Intervistato da Stefano Melo… -