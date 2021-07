Berrettini nella storia | quanto guadagnerebbe il tennista con la vittoria a Wimbledon?

Leggi su cityroma

(Di sabato 10 luglio 2021) Domenica sarà il primoitaliano a giocare la finale del prestigioso torneo inglese. Il suo avversario sarà Novak Djokovic o Denis ShapovalovpixabayMatteo, battendo in semifinale il polacco Hubert Hurkacz in quattro set, si è qualificato per la finale che giocherà domenica contro il vincente della partita tra il campione in carica Novak Djokovic e il canadese Denis Shapovalov. E’ un risultato storico per il giocatore e per il tennis tricolore. Il piazzamento migliore di unitaliano aera ancora quello di Nicola Pietrangeli, che ...