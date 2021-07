Berrettini-Djokovic, la storica finale di Wimbledon 2021 in diretta anche in chiaro su Tv8 (Di sabato 10 luglio 2021) Matteo Berrettini (da Federtennis) E’ una domenica bestiale quella di domani a Londra, dove il cielo solitamente grigio si tingerà di azzurro. Alle 21.00, a Wembley, l’Italia di Roberto Mancini sfiderà i padroni di casa dell’Inghilterra nella finale degli Europei di calcio, ma qualche ora prima un eroico Matteo Berrettini contenderà al numero 1 al mondo Novak Djokovic la vittoria sui prestigiosi “giardini” di Wimbledon. L’ultimo atto del torneo di tennis per eccellenza vedrà infatti in campo un italiano: non era mai successo. Sky va di fatto a vivere ed offrire una giornata storica per ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 10 luglio 2021) Matteo(da Federtennis) E’ una domenica bestiale quella di domani a Londra, dove il cielo solitamente grigio si tingerà di azzurro. Alle 21.00, a Wembley, l’Italia di Roberto Mancini sfiderà i padroni di casa dell’Inghilterra nelladegli Europei di calcio, ma qualche ora prima un eroico Matteocontenderà al numero 1 al mondo Novakla vittoria sui prestigiosi “giardini” di. L’ultimo atto del torneo di tennis per eccellenza vedrà infatti in campo un italiano: non era mai successo. Sky va di fatto a vivere ed offrire una giornataper ...

Advertising

FBiasin : Ora è ufficiale: #Djokovic-#Berrettini ore 15. #InghilterraItalia ore 21. Tutto molto difficile, ma ci siamo abit… - sportface2016 : +++Matteo #Berrettini riscrive la storia del tennis italiano ed è il primo azzurro di sempre in finale a #Wimbledon… - FBiasin : 'La finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic andrà in onda in diretta e in chiaro su #Tv8'. Bella mossa, bravi. - tommasosauro : RT @fabiofabbretti: Ebbene sì: la storica finale di #Berrettini sarà trasmessa anche in chiaro. Diretta tv dalle 15 su TV8 #Wimbledon htt… - EMocellini : RT @FBiasin: 'La finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic andrà in onda in diretta e in chiaro su #Tv8'. Bella mossa, bravi. -