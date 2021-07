Benedetta | alla voce film noiosissimi scambiati per capolavoro

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 luglio 2021) Lo scandalo è sempre annunciato, anticipato, rilanciato, sviscerato. Prima di entrare a vedere “” di Paul Verhoeven sapevamo nei dettagli come le due suore avrebbero peccato, nel convento di Pescia. Così dicono nel, in realtà girato a Montepulciano nel 2018. Sicuro, era già pronto per il festival di Cannes di tre anni fa – il regista olandese è uno dei soliti noti che vengono invitati sempre e comunque. Primo slittamento per motivi di salute, poi l’anno cupo e triste. Lo ritroviamo adesso in concorso e già in programmazione nelle sale francesi. Arriva anzianotto (per gli standard del cinema). E decisamente vecchio per il modo di ...